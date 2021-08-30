Кормье отреагировал на поражение Вудли в боксерском поединке против блогера Пола

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на победу блогера Джейка Пола в боксерском поединке против Тайрона Вудли.

«Джейк Пол показал, что он стойкий и не сдастся! Тайрон был недостаточно активен, хотя бой был неплохой. Нужна была активность! Пол был измучен, а когда человек так устает, нужно завершать этот бой. В какой форме ты бы не был. Черт возьми, Тайрон!» — написал Кормье в Twitter.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).