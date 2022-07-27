Фьюри подтвердил, что в ноябре может подраться с «Горой» из «Игры престолов»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) сообщил, что в ноябре планирует провести показательный бой против силача, известного по роли «Горы» в сериале «Игра престолов», Хафтора Бьернссона на 70-тысячном стадионе в Лондоне.

«Было бы здорово выступить на глазах у 70 тысяч людей и показать ему [Бьернссону], что такое бокс. Заставить его промахиваться и в конце концов нокаутировать, — сказал Фьюри в интервью The Telegraph. — Сейчас мы ведем переговоры, я совершенно точно заинтересован в этом поединке».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Бьернссон в марте одолел чемпиона мира по пауэрлифтингу Эдди Холла. Он трижды отправил Холла в нокдаун, но выиграл у британца единогласным решением судей. Суммарный вес бойцов перед поединком составил около 300 кг. Холл показал на весах 141 кг, а Бьернссон — 150 кг.