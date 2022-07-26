Боксер Санни Эдвардс проучил интернет-тролля в ринге

Чемпион IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардс (18-0) вступил в словесную перепалку с пользователем сети по имени Фаб Танга.

В результате Танга потратил 110 фунтов стерлингов (около 8 тысяч рублей), чтобы добраться до Лондона, преодолев по меньшей мере 320 километров, чтобы проверить свои силы против Эдвардса, сообщает издание MiddleEasy.

Видео их спарринга набрало в Сети более 700 тысяч просмотров. Танга не смог продолжать бой во втором раунде. Большую часть спарринга Эдвардс играл с Тангой, который в конце концов упал от усталости.

Эдвардс в последнем бою защитил свой титул в поединке против пакистанского боксера Мохаммеда Васима (12-2) 19 марта в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.