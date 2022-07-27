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Сегодня, 17:43

Атлетическая комиссия Нью-Йорка посоветовала Джейку Полу не драться с Рахманом

Давид Хачатрян
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Тренер блогера и боксера Джейка Пола (5-0) Би Джей Флорес сообщил, что Атлетическая комиссия Нью-Йорка предупредила Пола, что ему опасно выходить против опытного профессионального боксера.

«Атлетическая комиссия Нью-Йорка выступила против этого боя. Они сказали, что Рахман слишком опытный боксер, что у него больше 100 любительских боев и 13 в профессионалах. Кроме того, он привык драться с более крупными бойцами», — приводит слова Флореса издание BoxingScene.

Пол и Рахман подерутся 6 августа в Нью-Йорке. В прошлом поединке Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Бокс
Джейк Пол
Хасим Рахман
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