Атлетическая комиссия Нью-Йорка посоветовала Джейку Полу не драться с Рахманом

Тренер блогера и боксера Джейка Пола (5-0) Би Джей Флорес сообщил, что Атлетическая комиссия Нью-Йорка предупредила Пола, что ему опасно выходить против опытного профессионального боксера.

«Атлетическая комиссия Нью-Йорка выступила против этого боя. Они сказали, что Рахман слишком опытный боксер, что у него больше 100 любительских боев и 13 в профессионалах. Кроме того, он привык драться с более крупными бойцами», — приводит слова Флореса издание BoxingScene.

Пол и Рахман подерутся 6 августа в Нью-Йорке. В прошлом поединке Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.