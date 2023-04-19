Форман назвал своего любимого действующего супертяжеловеса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — его любимых из действующих супертяжеловесов боксер.

«Я люблю Тайсона Фьюри. Отличный большой парень, двигается как боксер, тяжело бьет и способен подняться с канваса после того, как был потрясен. Это мой самый любимый боец на сегодня», — сказал Форман FightHype.

Фьюри следующий бой должен провести летом.