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Сегодня, 08:29

Форман назвал своего любимого действующего супертяжеловеса

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — его любимых из действующих супертяжеловесов боксер.

«Я люблю Тайсона Фьюри. Отличный большой парень, двигается как боксер, тяжело бьет и способен подняться с канваса после того, как был потрясен. Это мой самый любимый боец на сегодня», — сказал Форман FightHype.

Фьюри следующий бой должен провести летом.

Тайсон Фьюри
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