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Чемпион мира по боксу Петровский нокаутировал Вишева на турнире в Уфе

Мария Гусева
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Чемпион мира по боксу Марк Петровский на турнире в Уфе победил Владислава Вишева техническим нокаутом в третьем раунде поединка в тяжелой весовой категории.

«Признаюсь, было неудобно. Мне противостоял высокий соперник (рост Вишева — 204 см). Потихоньку уже подбирался с дистанции и в третьем раунде зацепил обманным правым — мы готовили этот удар. Дальше мы бы просто продолжили наращивать темп. Хочу поблагодарить своего оппонента. Думаю, он недоволен этим поединком, а мы — довольны. Вишев хотел продолжать поединок. Я его как спортсмена понимаю, у него есть спортивная злость, но врач принял такое решение... Главная задача врачей — заботиться о здоровье боксеров. Хочу поблагодарить Федерацию бокса России и Dynamo Boxing Promotions — я выступаю каждые два месяца. Также хочу лично поблагодарить Умара Назаровича Кремлева — именно благодаря ему я попал в профессиональный бокс», — приводит слова Петровского пресс-служба промоутерской компании Dynamo Boxing Promotions.

Петровский дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на счету 24-летнего боксера 4 победы (3 нокаутом) и ни одного поражения. В 2021 году он выиграл чемпионат мира в Белграде.

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