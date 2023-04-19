Люк Рокхолд раскритиковал бокс: «Это по большей части спорт для слабаков»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) заявил, что бои на голых кулаках намного жестче поединков по боксу.

«Бокс — это по большей части спорт для слабаков. Голые кулаки — это совсем другое, — сказал Рокхолд Submission Radio. — Все меняется, у тебя нет больших гребаных перчаток кетчера и тебя не бьют этими большими подушечками.

На голых кулаках ты должен действовать, ты должен бить и ты должен убивать. Так что не цельтесь только в голову — цельтесь в шею, в лицо, в подбородок».

Рокхолд дебютирует на голых кулаках против другого ветерана UFC Майка Перри (14-8) в лиге Bare Knuckle Fighting Championship. Бой состоится 29 апреля в Колорадо, США.