Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе
06:23
Шотландец Джош Тэйлор победил американца Хосе Рамиреса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
Поединок продлился 12 раундов, Тэйлор одержал победу единогласным решением судей (все трое — 114-112). По ходу боя Рамирес дважды оказывался в нокдауне.
На счету 30-летнего Тэйлора 18 побед в 18 профессиональных поединках. У 28-летнего Рамиреса 26 побед, поражение от Тэйлора стало для него первым в профессиональной карьере.
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