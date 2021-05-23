Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе

Шотландец Джош Тэйлор победил американца Хосе Рамиреса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Поединок продлился 12 раундов, Тэйлор одержал победу единогласным решением судей (все трое — 114-112). По ходу боя Рамирес дважды оказывался в нокдауне.

На счету 30-летнего Тэйлора 18 побед в 18 профессиональных поединках. У 28-летнего Рамиреса 26 побед, поражение от Тэйлора стало для него первым в профессиональной карьере.