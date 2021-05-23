Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером и заявил, что уничтожит американца за один раунд
11:58
Чемпион по версии WBC в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой против американца Деонтея Уайлдера.
В видео, опубликованном Top Rank, боксер подписывает контракт и выступает с обращением к Уайлдеру.
«Уайлдер, я подписал контракт, я тебя размажу! Ты улетишь в нокаут за один раунд», — сказал Фьюри.
Первый бой Фьюри — Уайлдер в декабре 2018 года завершился вничью. Во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера. Третий поединок должен состояться 24 июля в Лас-Вегасе.
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