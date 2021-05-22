Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком был санкционирован WBO, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа. Ожидалось, что в августе Энтони сразится с Тайсоном Фьюри, но тот, вероятнее всего, вынужден будет провести третью встречу с Деонтеем Уайлдером.

Ожидается, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет на «Уэмбли».