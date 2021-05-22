Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

WBO санкционировала бой Усик — Джошуа

22:53
Теги:

Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком был санкционирован WBO, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа. Ожидалось, что в августе Энтони сразится с Тайсоном Фьюри, но тот, вероятнее всего, вынужден будет провести третью встречу с Деонтеем Уайлдером.

Ожидается, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет на «Уэмбли».

Читайте также

Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Как по фигуре женщины узнать ее характер?
Опра Уинфри заявила, что в детстве ее насиловал двоюродный брат
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд