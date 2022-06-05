Джордж Камбосос настаивает на реванше с Девином Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1) после поражения американцу Девину Хейни (28-0) заявил, что будет добиваться реванша.

«Это потрясающий день для бокса. Потрясающий день для страны, — сказал австралиец сразу после боя. — Я хотел драться с самым сложным соперником. Респект Хейни, пусть наслаждается своим триумфом. Мы обязательно проведем с ним реванш.

Никто не хотел боксировать с ним, но я не раздумывая дал ему реванш. Уверен, что мы встретимся в ринге еще раз. Бой был близким, но мне нужно кое-что поменять. Я дал ему шанс, и если бы я этого не сделал, он бы сейчас не праздновал. Поэтому думаю, что мы вновь подеремся».

После этих слов чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0) написал в Twitter: «Лол, реванша не должно быть», в то время как журналист Ариель Хельвани написал, что это был бой в одну калитку: «У Камбососа в контракте есть пункт о реванше. Не уверен, что они снова продадут этот бой австралийской публике. Это был бой в одну калитку».

Хейни победил Камбососа со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.