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Девин Хейни поблагодарил Камбососа: «Уважаю его за то, что дал мне возможность стать абсолютным чемпионом»

Девин Хейни поблагодарил Камбососаза то, что дал ему шанс побороться за звание абсолютного чемпиона
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) сообщил, что он провел умный бой, а также поблагодарил Джорджа Камбососа (20-1) за то, что дал ему шанс побороться за звание абсолютного чемпиона.

«Я чувствовал себя комфортно, просто придерживался плана на бой, — сказал Хейни сразу после боя. — Мой план был простой: бей и не давай себя ударить. Это я и делал большую часть времени в ринге. Я отдал последний раунд, потому что знал, что выигрываю. Я провел умный бой, нивелировав его лучшие стороны.

Несмотря на поведение Джорджа накануне боя, я уважаю его за то, что он, в отличие от так называемых чемпионов, дал мне возможность боксировать за звание абсолютного чемпиона».

Хейни победил Камбососа со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

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