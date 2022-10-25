Дэвид Бенавидес дал прогноз на бой Бивола и Рамиреса

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) предположил, что его соотечественник Хильберто Рамирес (44-0) победит чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Я ставлю на Рамиреса, потому что он мой друг. Я хочу, чтобы он победил, но это будет тяжелый бой, — сказал мексиканец в интервью Fightthype. — Когда я спарринговал с Биволом, он был очень восприимчив к ударам в корпус, в то время как Рамирес реально хорошо бьет по корпусу. У кого будет больше воля к победе, тот и победит. Рамиресу следует сокращать дистанцию и резать углы, потому что у Бивола отличные ноги.

Надеюсь, в будущем я смогу подняться в полутяжелый вес и бросить этим парням вызов. Я знаю их лично и ничего не имею против, но это бокс, я хочу быть лучшим. Надеюсь, в будущем мы встретимся. Мне придется перейти в DAZN или Top Rank, потому что переговоры — это сложный процесс».

Бивол и Рамирес подерутся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.