Тренер Усика: «Болтун Фьюри не может набраться смелости. Он ищет легких боев»

Сергей Лапин, тренер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) опасается выходить на ринг с Усиком.

«Усик восстанавливается после боя с Энтони Джошуа, — приводит слова Лапина DAZN. — Он поддерживает себя в форме и занимается благотворительностью. Также он ждет, когда болтун Тайсон Фьюри наконец наберется смелости выйти с ним на ринг. Тем временем Фьюри дерется с Дереком Чисорой. Это неинтересный бой. Кому вообще нравится этот поединок? Тайсон ищет легких боев».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.