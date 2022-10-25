Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:56

Тренер Усика: «Болтун Фьюри не может набраться смелости. Он ищет легких боев»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Сергей Лапин, тренер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) опасается выходить на ринг с Усиком.

«Усик восстанавливается после боя с Энтони Джошуа, — приводит слова Лапина DAZN. — Он поддерживает себя в форме и занимается благотворительностью. Также он ждет, когда болтун Тайсон Фьюри наконец наберется смелости выйти с ним на ринг. Тем временем Фьюри дерется с Дереком Чисорой. Это неинтересный бой. Кому вообще нравится этот поединок? Тайсон ищет легких боев».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Сергей Лапин
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Усика назвал единственного бойца, ради которого Александр вернется в крузервейт
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости