Деонтей Уайлдер дал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) предположил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) сумеет во второй раз одолеть британского боксера Энтони Джошуа (26-2).

«Думаю, победит Усик. Кто-то поспорит со мной, но это бокс. Посмотрим, что будет, но я поставлю на Усика», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.