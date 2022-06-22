Дмитрий Кудряшов назвал фаворита потенциального боя между Бетербиевым и Биволом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (24-5) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) будет фаворитом в поединке с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Для меня фаворит — Бетербиев, — отметил Кудряшов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Это с учетом всех любительских спаррингов и так далее. Возможно, кто-то скажет, что в последних боях Артур и в нокдаунах бывал, и испытывал трудности с не самыми громкими именами. Но Дима и сам повозился со Смитом и Крэйгом Ричардсом после перерыва. Поэтому здесь очень интересно.

Как говорится, в боксе треугольники не работают. Но мне кажется, что Канело было бы удобнее с Бетербиевым. Не говорю, что ему хватило бы мощи победить Артура, но стиль Бетербиева больше подходит Альваресу. Эта вся возня в инсайде — это его. С Биволом вообще никак.

Но Биволу, который победил Альвареса, было бы не совсем удобно с Бетербиевым, потому что Артур умеет боксировать с бойцами класса Дмитрия. Там будет непросто. Здесь Диме нужно быть невероятно хорошо готовым".

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.