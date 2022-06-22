Третий бой Головкина и Сауля Альвареса состоится в Лас-Вегасе

Поединок чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) пройдет 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом объявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу. Первые два боя Головкина и Альвареса также прошли на «Ти-Мобайл Арене».

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).