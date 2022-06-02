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Деметриус Андрейд: «Канело говорил, что я ужасный боксер, но его победили базовые навыки»

Деметриус Андрейд сообщил, что не был удивлен победе Бивола над Альваресом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андрейд (31-0) сообщил, что он не был удивлен победе чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Канело говорил, что я ужасный боксер, но его победили базовые навыки, — сказал Андрейд в интервью Themistode. — Я не удивлен его поражению. Люди восторженно кричали: «Он поднимается в полутяжелый!» Это сработало, когда он подрался со старым Ковалевым. Сейчас его побил боксер. Я говорю об азах бокса».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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