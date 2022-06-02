Дмитрий Бивол: «Мне кажется, я один из примеров уроженца Советского Союза»

Непобежденный чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он не собирается забывать место, откуда он родом, а также назвал себя уроженцем Советского Союза. Об этом Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

«Стараюсь упоминать, не забывать, откуда я родом, где я родился. Я люблю Киргизию. Для меня нет сильного разделения между Киргизией и Россией. Мне кажется, я один из примеров уроженца Советского Союза. Родился в Киргизии, мама — кореянка, отец — молдаванин, а сам я говорю по-русски».

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.