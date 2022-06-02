Обязательный претендент Тим Цзю (21-0) прокомментировал решение Всемирной боксерской организации (WBO) о проведении его боя с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1). По словам Цзю, Чарло не стоит ждать легкой прогулки.

«Это мое время. Наступил момент, о котором мечтает каждый ребенок, — приводит слова Цзю Fox Sports. — Хорошо, что Чарло считает, что его ждет прогулка по парку. Гарантирую, что этого не будет. Да, он находится на вершине, но в бою со мной легко ему точно не будет. Я прекрасно понимаю, что он из себя представляет. Это будет первый раз, когда я не буду фаворитом. Это хорошо, ведь люди могут выиграть большие деньги, поставив на меня».

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента.