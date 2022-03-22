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Сегодня, 18:21

Чемпион WBC Фьюри пообещал выйти на бой с Уайтом с рекордно тяжелым весом

Тайсон Фьюри готов выйти на бой с Уайтом с рекордно тяжелым весом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в предстоящем поединке против обязательного претендента и временного чемпиона WBC Диллиана Уайта он выйдет на ринг с максимальным весом в карьере.

«Я попытаюсь выйти на бой с самым большим весом, который у меня когда-либо был в поединках, — приводит слова Фьюри издание BoxingScene. — Самый большой бой и самая многочисленная толпа фанатов увидят самого большого Тайсона Фьюри. Я выйду на бой как человек-гора.

Какой у меня был самый большой вес? Кто-нибудь может мне сказать? 125 кг, если не ошибаюсь? Так вот в этом бою я буду еще тяжелее. Я стану самым тяжелым чемпионом мира в истории бокса».

Самым тяжелым чемпионом мира по боксу считается россиянин Николай Валуев. В 2008 году Валуев победил Джона Руиса и завоевал титул WBA World с рекордным весом 144 кг.

Фьюри и Уайт подерутся 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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