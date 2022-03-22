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Сегодня, 15:55

Эдди Хирн: «Усик и Джошуа могут подраться в июне»

Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик и Энтони Джошуа могут провести матч-реванш в июне этого года.

«Подерется ли Джошуа с Усиком? Я действительно считаю, что подерется. Думаю, что Джошуа проведет реванш с Усиком уже в следующем бою в июне», — сказал Хирн в интервью изданию talkSPORT.

25 сентября 2021 года Джошуа единогласным судейским решением проиграл Усику на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Энтони Джошуа
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