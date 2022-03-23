Усик покинет Украину, чтобы подготовиться к поединку с Джошуа

Боксер Александр Усик покинет Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

По информации источника, Усик покинет страну через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

В сентябре 2021 года Джошуа единогласным судейским решением проиграл Усику на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Спортсмен завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).