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Сегодня, 10:25

Усик покинет Украину, чтобы подготовиться к поединку с Джошуа

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Боксер Александр Усик покинет Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

По информации источника, Усик покинет страну через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

В сентябре 2021 года Джошуа единогласным судейским решением проиграл Усику на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Спортсмен завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220323/usik-1779568896.html
Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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