Бивол рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, с кем бы хотел провести следующий поединок.

«Моей целью всегда было стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе. Если это получится, я хотел бы сразиться с победителем поединка Джо Смит против Артура Бетербиева. Это было бы испытанием для меня и доказательством того, что я лучший в своем весе», — цитирует Бивола The Sun.

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC и IBF Артур Бетербиев встретится с чемпионом мира в этом же весе по версии WBO Джо Смитом младшим. На кону боя, который состоится 18 июня, будут стоять три пояса.