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Сегодня, 15:34

Шлеменко предложил кандидатуру бойца клуба «Шторм» вместо выбывшего Штыркова

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) предложил организаторам турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выставить против Михаила Мохнаткина (14-5) бойца клуба «Шторм» Руслана Чобанова (1-0). Чобанов выступает в весовой категории 96 килограмм и является мастером спорта по боксу.

Российский боец Иван Штырков (20-2) отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Бой Штыркова и Мохнаткина должен был пройти на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.

Александр Шлеменко
Иван Штырков
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