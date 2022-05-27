Алоян дал прогноз на бой Папина против Прашовича

Боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

«Алексей у нас очень известный боксер. Я считаю, что у него очень большие шансы, он крутой боксер. Что касается его соперника, я так ознакомился, что боец довольно с сильным ударом, нокаутер, что, я думаю, придаст зрелищности и интерес этому бою.

Думаю, бой будет довольно тотальным. Если оппонент нашего боксера спортсмен с сильным ударом, то наш боксер такой же, поэтому тотальный бокс будет, довольно агрессивный поединок я ожидаю. Мне кажется, оба будут идти вперед, пытаться поймать лаки-панч», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Поединок Папина и Прашовича станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 27 мая в Омске.

Телеканал РЕН ТВ покажет бои турнира в прямом эфире.