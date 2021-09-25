Брокер лондонского букмекерского клуба Алекс Митчелл рассказал, что все фанаты бокса в Англии говорят о поединке Энтони Джошуа и Александра Усика.

«Об этом поединке говорят буквально все фанаты бокса в Лондоне. Тем более, он будет проходить на нашем стадионе «Тоттенхэм». Все ждут, когда Джошуа и Усик выйдут на ринг. Британские фанаты отлично знают Усика. Его тут очень уважают, несколько лет назад он побил Тони Белью.

Он станет одним из самых трудных соперников за всю карьеру Джошуа. Усик очень умный боксер, у него несгибаемая сила воли, он просто ломает соперника», — приводит слова Митчелла РЕН ТВ.

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком продет в ночь с 25 на 26 сентября.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.