Бабанин поделился мнением о том, какую тактику выберет Мейвезер в бою против Мура

Боксер Максим Бабанин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка между Флойдом Мейвезером и Доном Муром.

«Для нас Мейвезер — это очень сильный боксер, он идет без поражений, — приводит слова Бабанина РЕН ТВ. — У Флойда счет 50:0. Я думаю, что с кем бы Мейвезер сейчас ни боксировал, он любой бой выиграет. Понятно, что это выставочный поединок. Я думаю, что он грамотно подбирает всегда своих соперников».

Боксер поделился мнением о том, какую тактику Мейвезер может выбрать против Мура.

«Я думаю, что Мейвезер даст пойти на себя, по встречной форме. Мур, может быть, пойдет вперед. Думаю, что у Флойда больше шансов, потому что он опытный. Он не будет себя ставить в положение, где есть какие-то минимальные шансы на поражение», — сказал он.

Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.