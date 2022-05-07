Вагабов считает, что Мейвейзер победит в бое с Доном Муром

Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что американец Флойд Мейвезер в бое против соотечественника Дона Мура одержит победу.

«Я в фаворитах вижу Мейвезера. Как мы все знаем, бои делает он. Он организатор своих поединков, и нет смысла ему организовывать бой, в котором он потерпит поражение», — цитирует Вагабова РЕН ТВ.

Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.