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Сегодня, 13:48

Вагабов считает, что Мейвейзер победит в бое с Доном Муром

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер-младший.
Фото USA Today Sports

Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что американец Флойд Мейвезер в бое против соотечественника Дона Мура одержит победу.

«Я в фаворитах вижу Мейвезера. Как мы все знаем, бои делает он. Он организатор своих поединков, и нет смысла ему организовывать бой, в котором он потерпит поражение», — цитирует Вагабова РЕН ТВ.

Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.

Источник: https://ren.tv/news/sport/972139-vagabov-predskazal-pobedu-meivezera-v-boe-protiv-mura
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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