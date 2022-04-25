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25 апреля, 12:13

Боксер Кудряшов объяснил, почему Фьюри нельзя считать лучшим тяжеловесом в истории

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, почему Тайсон Фьюри не является лучшим тяжеловесом в истории.

«Мы не можем назвать его лучшим в истории, потому что вряд ли фамилия Фьюри затмит фамилию Тайсона или Али. Преждевременно говорить, что он лучший в истории. Его история еще не закончена. Думаю, мы увидим Фьюри в ринге, что бы он ни говорил. Это точно не конец — перед ним открываются перспективы хорошего заработка и объединения всех титулов», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

После боя с Диллианом Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры, однако через некоторое время анонсировал бой с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-ob-yasnil-pochemu-tajsona-f-yuri-nel-zya-schitat-luchshim-tyazhelovesom-v-istorii/
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Тайсон Фьюри
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