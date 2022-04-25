Боксер Кудряшов объяснил, почему Фьюри нельзя считать лучшим тяжеловесом в истории

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, почему Тайсон Фьюри не является лучшим тяжеловесом в истории.

«Мы не можем назвать его лучшим в истории, потому что вряд ли фамилия Фьюри затмит фамилию Тайсона или Али. Преждевременно говорить, что он лучший в истории. Его история еще не закончена. Думаю, мы увидим Фьюри в ринге, что бы он ни говорил. Это точно не конец — перед ним открываются перспективы хорошего заработка и объединения всех титулов», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

После боя с Диллианом Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры, однако через некоторое время анонсировал бой с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью.