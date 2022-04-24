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Сегодня, 01:17

Фьюри готов провести необычный поединок с Нганну

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после защиты титула против Диллиана Уайта рассказал о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы еще не видели в истории спорта», — сказал Фьюри после победы над Уайтом.

Поединок между британскими боксерами прошел в ночь на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой Фьюри нокаутом в шестом раунде.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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