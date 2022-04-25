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25 апреля, 13:28

Сауль Альварес намерен стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) признался, что хочет укрепить свое наследие, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Дмитрий Бивол на самом деле отличный боксер, — сказал Альварес в интервью TMZ Sports. — Он опасен, но мне нравятся такие вызовы. Верю, что мои навыки и сила принесут мне победу. Это будет действительно хороший бой. Вообще мне нравится идея стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Посмотрим, что будет».

Чемпионом IBF и WBC в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев (17-0). Пояс WBO удерживает американец Джо Смит-младший (28-3).

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Сауль Альварес
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