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25 апреля, 12:04

Фьюри назвал боксера, который должен встретиться с победителем боя Усика и Джошуа

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что Деонтей Уайлдер (42-2) должен подраться с победителем поединка между Александром Усиком (19-0) и Энтони Джошуа (26-2).

«Я бы хотел, чтобы Деонтей Уайлдер подрался с победителем боя Александра Усика и Энтони Джошуа, — сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves. — Во-первых, он провел 10 защит титула. Он сравнялся по этому показателю с Мухаммедом Али, побил рекорд Виталия Кличко, но так и не получил должного признания. Во-вторых, Уайлдер остается вторым лучшим тяжеловесом планеты. Думаю, что он нокаутирует всех, кроме меня».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в мае.

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Фьюри 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7 раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11 раунде.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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