«Я пообещал жене, что не вернусь на ринг». Фьюри объявил о завершении карьеры

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри после защиты титула против Диллиана Уайта объявил о завершении карьеры.

«Нет, я пообещал своей жене, что не вернусь на ринг после 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои фанаты. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — сказал Фьюри после поединка.

Поединок между британскими боксерами прошел в ночь на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой Фьюри нокаутом в шестом раунде.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.