«Я пообещал жене, что не вернусь на ринг». Фьюри объявил о завершении карьеры
Фьюри объявил о завершении карьеры
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри после защиты титула против Диллиана Уайта объявил о завершении карьеры.
«Нет, я пообещал своей жене, что не вернусь на ринг после 14 лет выступлений. Я люблю вас, мои фанаты. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на Уэмбли. Спасибо Великобритании за теплый прием», — сказал Фьюри после поединка.
Поединок между британскими боксерами прошел в ночь на 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой Фьюри нокаутом в шестом раунде.
У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.
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