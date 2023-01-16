Бивол: «MMA не особо смотрю. Пару раз смотрел бои»

Бивол заявил, что особо не смотрит ММА

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что смотрел бои по смешанным единоборствам всего несколько раз.

«MMA не особо смотрю. Пару раз мы смотрели бои, но тоже было из-за компании», — сказал Бивол в интервью журналистам.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).