Бивол: «В Киргизии у меня все было на русском языке»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью журналистам сообщил, что он знает русский и английский языки.

— Вы по-русски не просто хорошо говорите на правильном литературном языке, но вы как-то скромно сказали, что это единственный язык, каким вы владеете. Но английский, например, может корейский, киргизский, молдавский [знаете]?

— Английский, мне кажется, я процентов 40 от силы знаю от того, что я знаю по-русски. У меня небольшой словарный запас по-английски. Но, тем не менее, я нигде не потеряюсь, смогу объяснить, но все это будет на таком простом языке.

— По-киргизски, по-корейски, по-молдавски разговариваете?

— Нет. Отец у меня разговаривает по-молдавски. Мама по-корейски не говорит. Я ходил на несколько занятий, брал уроки корейского языка, но это было в далеких [годах], начале двухтысячных. Не смог я дальше... потому что наша группа была из людей разных возрастов. Я тогда был 10-летним ребенком, мне было тяжело.

— Занятия по боксу в основном на русском языке в Киргизии проходили?

— В Киргизии у меня все было на русском языке. У нас русская школа была, тренер русский у нас был. Все ребята по-русски говорили.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).