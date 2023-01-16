Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему является плодом СССР.

«Я — плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», — сказал Бивол на пресс-конференции в Москве.

Бивол родился городе Токмак (Киргизия).

На счету Бивола в профессиональном боксе 21 победа и 0 поражений.