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Бивол: «Я — плод Советского Союза»

Бивол объяснил, почему является плодом СССР
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему является плодом СССР.

«Я — плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове», — сказал Бивол на пресс-конференции в Москве.

Бивол родился городе Токмак (Киргизия).

На счету Бивола в профессиональном боксе 21 победа и 0 поражений.

Бокс
Дмитрий Бивол
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