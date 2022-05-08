Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 07:56

Бивол нанес Канело второе поражение в карьере. Первым, кому проиграл мексиканец, был Флойд Мейвезер

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе в поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в карьере.

Первым, кому проиграл мексиканец, был Флойд Мейвезер. Альварес уступил американцу в сентябре 2013 года. С тех пор боксер выиграл 15 поединков и провел 1 бой вничью.

Сегодня, 8 мая Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Дмитрий Бивол (слева) против Сауля Канело Альвареса. Бивол победил Альвареса! Как это было

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол: «Я знал, что я лучше Альвареса, я верил в себя. Реванш? Нет проблем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости