Бивол нанес Канело второе поражение в карьере. Первым, кому проиграл мексиканец, был Флойд Мейвезер

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе в поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Бивол нанес Альваресу второе поражение в карьере.

Первым, кому проиграл мексиканец, был Флойд Мейвезер. Альварес уступил американцу в сентябре 2013 года. С тех пор боксер выиграл 15 поединков и провел 1 бой вничью.

Сегодня, 8 мая Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).