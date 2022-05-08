Бивол и Альварес заявили, что согласны на реванш

Российский боксер Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес заявили, что готовы провести второй поединок между собой.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

«Конечно, я хотел бы провести реванш. Здесь все не закончится», — сказал Альварес в интервью после боя.

«Без проблем! Я тоже согласен на этот реванш, но хотелось бы, чтобы в этот раз ко мне отнеслись, как к чемпиону», — ответил на слова Альвареса Бивол.

В апреле сообщалось, что в контракте на поединок между Биволом и Альваресом включен пункт о реванше.