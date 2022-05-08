Бивол: «Я знал, что я лучше Альвареса, я верил в себя. Реванш? Нет проблем»

Российский боец Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Спасибо всем, кто пришел сюда поболеть, спасибо мексиканским фанатам. Я подтвердил, что я лучше, я буду держать пояс и дальше. Извини, Эдди Херн, что сорвал твои планы сделать бой Канело с GGG.

Если ты не веришь в себя, ты ничего не достигнешь. Я верил в себя, моя команда верила в меня. Верь в себя и ты достигнешь всего. Я чувствовал его силу удара, посмотрите на мою руку, он отбил мне ее. У него хорошая сила, хорошая скорость. Может быть, его ошибка, что он выбрасывал только силовые удары, заряжался. А потом расслаблялся после них, выдыхался.

Потряс ли он меня? Он потряс мою руку, отбил ее, теперь не могу держать пояс. Я чувствовал в бою себя прекрасно, так, как никогда не чувствовал. Я наслаждался боем. Доставлял ли я ему неудобства в бою, расстраивал? Это у него спросите. Он хочет реванш? Нет проблем, давайте обсудим. Я просто хотел этот бой без всяких условий, а теперь я хочу условий. Что я доказал сегодня? Я доказал, что мои фаны не зря верили в меня. Спасибо всем странам и людям, кто смотрел этот бой и верил в меня", — сказал Бивол после боя.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.