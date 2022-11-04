5 ноября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир профессионального бокса, где в главном бою встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес. Вечер бокса пройдет на «Этихад Арене», начало — в 18.00 по московскому времени. Формат боя: 12 раундов.

Поединок между Биволом и Рамиресом начнется не ранее 00.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя 5 ноября. Видеотрансляция противостояния Бивола и Рамиреса в прямом эфире будет доступна на Первом канале. Она начнется в 23.50.

На счету 31-летнего россиянина в профессиональном боксе — 20 побед (из них 11 нокаутом) и 0 поражений. Бивол будет защищать пояс WBA Super в четвертый раз. 7 мая 2022-го боксер победил единогласным решением судей мексиканца Сауля Альвареса.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (из них 30 нокаутом) в боксе и 0 поражений. 14 мая 2022 года мексиканец выиграл бой техническим нокаутом у немца Доминика Безеля.