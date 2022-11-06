Бивол может заработать 1,5 миллиона евро за бой с Рамиресом

Портал Total Sportal опубликовал финансовые подробности боя российского боксер Дмитрия Бивола против мексиканца Хильберто Рамиреса за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

Россиянин гарантированно заработает 510 тысяч евро, а его соперник — 352 тысячи. Также включая долю PPV (Pay-per-view) Бивол сможет получить до 1,5 миллиона евро, а Рамирес — до 650 тысяч.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 20 побед (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и также ни одного поражения.