Бивол победил Рамиреса и сохранил чемпионский пояс WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. По итогам 12 раундов единогласным решением судей он победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Мексиканский боксер потерпел первое поражение в карьере.

Бой прошел в ночь с 5 на 6 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

«СЭ» провел онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.