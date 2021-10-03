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Аванесян победил Тейлора и защитил титул чемпиона Европы

06:13

Россиянин Давид Аванесян на боксерском шоу в Лондоне победил британца Лиама Тейлора.

Поединок завершился победой Аванесяна во втором раунде. Благодаря этой победе 33-летний россиянин защитил титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе.

На счету Аванесяна 28 побед при трех поражениях, еще один бой завершился вничью.

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Сергей Разин все материалы автора

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