Аванесян победил Тейлора и защитил титул чемпиона Европы
06:13
Россиянин Давид Аванесян на боксерском шоу в Лондоне победил британца Лиама Тейлора.
Поединок завершился победой Аванесяна во втором раунде. Благодаря этой победе 33-летний россиянин защитил титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе.
На счету Аванесяна 28 побед при трех поражениях, еще один бой завершился вничью.
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