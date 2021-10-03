Аванесян победил Тейлора и защитил титул чемпиона Европы

Россиянин Давид Аванесян на боксерском шоу в Лондоне победил британца Лиама Тейлора.

Поединок завершился победой Аванесяна во втором раунде. Благодаря этой победе 33-летний россиянин защитил титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе.

На счету Аванесяна 28 побед при трех поражениях, еще один бой завершился вничью.