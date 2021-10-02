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«Самолету нужен пилот». Отец Фьюри назвал главную причину поражения Джошуа от Усика

13:28
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
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Тренер и отец действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории Тайсона Фьюри Джон Фьюри считает, что в поражении Энтони Джошуа от Александра Усика виноваты угловые британского боксера.

«Столько всего сейчас происходит в мире бокса, и я заметил, что все сводится к геймплану и интеллекту, который нужен во время боя, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Важны угловые, а также способность боксера приспосабливаться по ходу поединка. Если ты не способен думать в бою, менять план, подстраиваться по ходу поединка под соперника, то ты попадешь в большие неприятности. Это то, что произошло на прошлой неделе с бедным Эй Джеем [Энтони Джошуа]. Самолету нужен пилот. Требуются миллионы долларов, чтобы построить их, но они не могут летать сами по себе. Поэтому очень важно иметь в углу хорошего капитана, пилота, чтобы он мог управлять тобой. И, в конце концов, я считаю, что в этом заключалась главная проблема. Угловые. Угловые — любители».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Боксеры встретились в ночь на 26 сентября в Лондоне. Теперь на счету 34-летнего Усика 19 побед в 19-ти поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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