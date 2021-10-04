В ночь на 10 октября состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Он пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, начало — в 7.00 (мск). Бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Эта трилогия началась еще в 2018 году. Тогда бой завершился вничью. В феврале 2020 года состоялась вторая встреча боксеров, в которой британец Фьюри нокаутировал американца Уайлдера и забрал у него пояс WBC.

33-летний Тайсон Фьюри, известный как Цыганский Король, провел 31 бой в карьере — 30 побед и ничья.

У 35-летнего Деонтея Уайлдера по прозвищу Бронзовый Бомбардировщик 42 победы, поражение и ничья.

Андеркарт боя (начало — около 4.45 мск):

— Эфе Аджагба (Нигерия) против Франка Санчеса (Куба)

— Роберт Хелениус (Финляндия) против Адама Ковнацки (Польша)

— Джаред Андерсон (США) против Владимира Терешкина (Россия)