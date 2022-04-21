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Сегодня, 16:22

Боксер Алоян считает, что Макс Топор победит Большого Папу

Алоян предсказал победу Щербакова в поединке с Вильдановым
Иван Торопцев
Корреспондент
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Боксер Михаил Алоян поделился прогнозом на поединок Максима Щербакова по прозвищу Топор и Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа.

«Это уже третий их бой. В последнем упал Вильданов, проиграв нокаутом. Думаю, что победит Макс Щербаков, но для этого ему нужно использовать более легкий вес и прыткость, как и в прошлый раз», — цитирует РЕН ТВ Алояна.

Бой Вильданова и Щербакова состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Главным боем мероприятия станет поединок между Федором Чудиновым и Азизбеком Абдугофуровым.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/965908-bokser-aloian-predskazal-pobedu-shcherbakova-v-boe-s-vildanovym
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