Боксер Алоян считает, что Макс Топор победит Большого Папу

Боксер Михаил Алоян поделился прогнозом на поединок Максима Щербакова по прозвищу Топор и Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа.

«Это уже третий их бой. В последнем упал Вильданов, проиграв нокаутом. Думаю, что победит Макс Щербаков, но для этого ему нужно использовать более легкий вес и прыткость, как и в прошлый раз», — цитирует РЕН ТВ Алояна.

Бой Вильданова и Щербакова состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Главным боем мероприятия станет поединок между Федором Чудиновым и Азизбеком Абдугофуровым.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.