Сауль Альварес: «Никто не может победить меня прямо сейчас»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) сообщил, что чувствует себя на пике возможностей. Также он заявил, что ни один боксер не способен победить его прямо сейчас.

«Никто не может победить меня прямо сейчас, — сказал Альварес в подкасте Boxing with Chris Mannix. — Чувствую, что я на пике карьеры. Чувствую, что нахожусь в наилучшей форме. Каждый раз в зале мы отрабатываем что-то новое, пытаемся устранить ошибки, которые я совершал в прошлом бою. Я усердно тренируюсь не потому, что у меня скоро большой бой. Бокс — часть моей жизни. Такие бои мотивируют меня. Думаю, что сейчас у меня больше мотивации, чем 10 лет назад. Я хочу оставаться лучшим боксером мира».

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.