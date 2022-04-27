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Абдугофуров уверен, что сможет победить Чудинова тактически

Иван Торопцев
Корреспондент
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Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров выразил уверенность в том, что сможет тактически переиграть россиянина Федора Чудинова в поединке за пояс чемпиона суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Чудинов подходит мне как раз по тактике ведения боя, Федор идет вперед, а мои лучшие качества — именно работа вторым номером. Мне удобно работать с боксером, который работает первыми номерами. Вот этот бой за мной, вот почему», — приводит РЕН ТВ слова Абдугофурова.

Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным боем турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968671-bokser-abdugofurov-zaiavil-chto-pobedit-chudinova-takticheski
Бокс
Федор Чудинов
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