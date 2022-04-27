Абдугофуров уверен, что сможет победить Чудинова тактически
Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров выразил уверенность в том, что сможет тактически переиграть россиянина Федора Чудинова в поединке за пояс чемпиона суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Чудинов подходит мне как раз по тактике ведения боя, Федор идет вперед, а мои лучшие качества — именно работа вторым номером. Мне удобно работать с боксером, который работает первыми номерами. Вот этот бой за мной, вот почему», — приводит РЕН ТВ слова Абдугофурова.
Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным боем турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.
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