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Президент WBC: «Уайлдер взвешивает свои планы на будущее. Уверен, что он вернется»

Президент WBC заявил, что Уайлдер вернется в ринг
Давид Хачатрян
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман после разговора с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-2) высказал мнение, что американский боксер вернется в ринг.

«Деонтей Уайлдер отдыхает и взвешивает свои планы на будущее, — сказал Сулейман в интервью Sky Sports. — Будучи чемпионом, он постоянно проводил жесткие поединки, а затем дважды проиграл Фьюри нокаутом. Это трудно. Он стал старше и сейчас чувствует себя хорошо. Деонтей проводит время со своей женой, наслаждается жизнью. Уверен, что он вернется в ринг. Он один из тех, кто может нокаутировать любого одним ударом. Он великий боец и человек».

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7-м раунде.

В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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